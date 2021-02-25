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COVID-вакцинація сьогодні почнеться у всіх областях, - Ляшко

Новость на русском → Київ, Четвер 25 лютого 2021 13:12
COVID-вакцинація сьогодні почнеться у всіх областях, - Ляшко Фото: Віктор Ляшко (РБК-Україна)
Автор: Анастасія Рокитна

Сьогодні доставили COVID-вакцину вже у всі регіони України. МОЗ пообіцяв, що вакцинація від коронавірусу почнеться у всіх регіонах 25 лютого.

Про це головний санітарний лікар України Віктор Ляшко повідомив на своїй сторінці у Facebook.

У перший день вакцинації, 24 лютого, було проведено 159 щеплень, нагадав він.

"Сьогодні вакцинація проти COVID-19 розпочнеться у всіх областях країни", - написав Ляшко.

Вакцинація сьогодні розпочнеться в Полтавській, Сумській, Донецькій, Луганській, Чернівецькій, Хмельницькій, Дніпропетровській, Запорізькій, Львівській, Закарпатській, Тернопільській, Івано-Франківській, Одеській, Миколаївській, Херсонській, Рівненській, Волинській, Кіровоградській областях та місті Києві.

Нагадаємо, сьогодні почалась вакцинація від коронавірусу у Полтавській області. Перше щеплення зробили лікарю.

РБК-Україна писало, що вакцинація від коронавірусу почалась і у Києві. Першим щеплення отримав завідувач лікарні.

Також у Чернівецькій області стартувала вакцинація від коронавірусу. Першим вакцину від COVID-19 отримав дитячий лікар-анестезіолог Олександр Тесліцький.

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