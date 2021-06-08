В Дании привлекли виртуальную реальность для поощрения делать COVID-прививки

В эксперименте Копенгагенского университета участники надели защитные очки, чтобы сыграть пожилого человека, который переходит площадь, избегая при этом прохожих в красных одеждах, которые символизируют зараженных COVID-19. Привитые герои одеваются в синий цвет.

"Это было весело, безусловно. Чувствовалось, что ты там", - сказал Адам, участник, который заразился в игре.

Он отметил, что уже решил сделать прививку против COVID-19.

"Из подобных исследований мы знаем, что после того, как люди пережили такой опыт виртуальной реальности, их намерения по прививке растут. Мы уже видели это с COVID", - сказал профессор психологии из Университета Копенгагена Роберт Бом, ссылаясь на предыдущее онлайн-исследование.

Идея игры в формате виртуальной реальности может быть применена врачами, считает Бом.

По оценкам Всемирной организации здравоохранения, иммунизация ежегодно предотвращает от 4 до 5 миллионов смертей.

В феврале-марте опрос агентства ЕС Eurofound показал, что более четверти взрослых в Евросоюзе не хотят делать прививки против COVID-19.