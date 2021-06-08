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В Дании привлекли виртуальную реальность для поощрения делать COVID-прививки

Автор: Андрей Василюк

Датские исследователи используют виртуальную реальность для поощрения большего количества людей делать прививки против COVID-19. Разработчики запустили игру, где игрок должен маневрировать через толпу зараженных вирусом людей на городской площади.

Об этом сообщает Reuters.

В эксперименте Копенгагенского университета участники надели защитные очки, чтобы сыграть пожилого человека, который переходит площадь, избегая при этом прохожих в красных одеждах, которые символизируют зараженных COVID-19. Привитые герои одеваются в синий цвет.

"Это было весело, безусловно. Чувствовалось, что ты там", - сказал Адам, участник, который заразился в игре.

Он отметил, что уже решил сделать прививку против COVID-19.

"Из подобных исследований мы знаем, что после того, как люди пережили такой опыт виртуальной реальности, их намерения по прививке растут. Мы уже видели это с COVID", - сказал профессор психологии из Университета Копенгагена Роберт Бом, ссылаясь на предыдущее онлайн-исследование.

Идея игры в формате виртуальной реальности может быть применена врачами, считает Бом.

По оценкам Всемирной организации здравоохранения, иммунизация ежегодно предотвращает от 4 до 5 миллионов смертей.

В феврале-марте опрос агентства ЕС Eurofound показал, что более четверти взрослых в Евросоюзе не хотят делать прививки против COVID-19.

Напомним, в рамках кампании по мотивации людей делать прививки в США будут предлагать даже билеты на спортивные мероприятия и бесплатное пиво. А в мае в Польше запустили лотерею с призами в размере до 1 миллиона злотых (273 000 долларов США). Такой шаг также призван поощрить людей делать прививки против COVID-19.

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