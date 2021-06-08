В Данії залучили віртуальну реальність для заохочення робити COVID-щеплення

В експерименті Копенгагенського університету учасники надягли захисні окуляри, щоб зіграти літню людину, яка переходить площу, уникаючи при цьому перехожих в червоному одязі, які символізують заражених COVID-19. Щеплені герої одягаються у синій колір.

"Це було весело, безумовно. Відчувалося, що ти там", - сказав Адам, учасник, який заразився в грі.

Він зазначив, що вже вирішив зробити щеплення проти COVID-19.

"З подібних досліджень ми знаємо, що після того, як люди пережили такий досвід віртуальної реальності, їхні наміри щодо щеплення зростають. Ми вже побачили це з COVID", - сказав професор психології з Університету Копенгагена Роберт Бом, посилаючись на попереднє онлайн-дослідження.

Ідея гри у форматі віртуальної реальності може бути застосована лікарями, вважає Бом.

За оцінками Всесвітньої організації охорони здоров’я, імунізація щороку запобігає від 4 до 5 мільйонів смертей.

У лютому-березні опитування агентства ЄС Eurofound показало, що більше понад чверть дорослих у Євросоюзі не хочуть робити щеплення проти COVID-19.