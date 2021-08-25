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В День независимости 20 тысяч украинцев вакцинировались от COVID 

Автор: Инна Собора

В Украине вакцинировали 20 739 человек от коронавируса за сутки 24 августа. Одну дозу получили 8 272 человека, полностью иммунизированные - 12 467 человек.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные Минздрава.

В течение суток работали 254 мобильные бригады, 821 пункт прививки, 301 центр вакцинации.

От начала вакцинальной кампании привито - 5 108 074 человека, из них получили одну дозу - 5 108 072 человека, полностью иммунизированы и получили две дозы - 3 192 128 человек.

Всего проведено 8 300 200 прививок.

Ранее сообщалось, что 23 августа в Украине сделали еще более 71 000 прививок от COVID.

Напомним, в Минздраве заявили, что до конца лета должны сделать как минимум 10 млн прививок от коронавируса.

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КоронавирусВакцинация