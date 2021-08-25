В День незалежності 20 тисяч українців вакцинувалися від COVID 

В Україні вакцинували 20 739 людей від коронавірусу за добу 24 серпня. Одну дозу отримали 8 272 людини, повністю імунізовані - 12 467 людей.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані МОЗ.
Протягом доби працювали 254 мобільні бригади, 821 пункт щеплення, 301 центр вакцинації.
Від початку вакцинальної кампанії щеплено - 5 108 074 людини, з них отримали одну дозу - 5 108 072 людини, повністю імунізовані та отримали дві дози - 3 192 128 людей.
Загалом проведено 8 300 200 щеплень.
Раніше повідомлялося, що 23 серпня в Україні зробили ще понад 71 000 щеплень від COVID.
Нагадаємо, у МОЗ заявили, що до кінця літа повинні зробити як мінімум 10 млн щеплень від коронавірусу.