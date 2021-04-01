В двух областях Украины выявили "южноафриканский" штамм коронавируса

В двух областях Украины лабораторно подтвердили "южноафриканский" штамм коронавируса. При этом "британский" штамм выявили во всех областях.

Об этом сообщил министр здравоохранения Украины Максим Степанов в эфире "Украина 24".

"Вчера вечером получили данные из Лондона. По всем областям он ("британский" штамм - ред.) зафиксирован. Более того, в двух областях "южноафриканский" штамм. Это два штамма, которые являются более агрессивными", - заявил он.

Напомним, "британский" штамм коронавируса выявили в 125 странах мира. При этом так называемый штамм из Южной Африки нашли уже в 75 странах.

Ранее Степанов сообщил, что риски "постковидного синдрома" растут. До 70% переболевших коронавирусом украинцев требуют от трех до шести месяцев дополнительной реабилитации.

По словам министра, причинами сложного "постковидного синдрома" являются мутировавший "британский" штамм коронавируса и пренебрежительное отношение некоторых граждан к карантинным ограничениям.

Кроме того, за минувшие сутки в Украине зафиксировали более 17 тысяч новых случаев коронавируса. Госпитализировали вчера 5160 больных.