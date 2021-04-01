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У двох областях України виявили "південноафриканський" штам коронавіруса

Автор: РБК-Україна

У двох областях України лабораторно підтвердили "південноафриканський" штам коронавіруса. При цьому "британський" штам виявили в усіх областях.

Про це повідомив міністр охорони здоров'я України Максим Степанов.

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Новини України Максим СтепановКоронавірус
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