Джонсон выразил озабоченность из-за Delta-варианта COVID-19: локдаун могут продолжить

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон выразил озабоченность по поводу распространения Delta-варианта коронавируса. Он также отметил, что менее оптимистичен в отношении ослабления карантинных ограничений, которые запланированы с 21 июня.
Об этом он заявил в интервью изданию Sky News.
Он отметил, что этот вариант более заразен, из-за него участились случаи госпитализации по стране.
убежден в том, что Великобритании не нужно будет повторно вводить предыдущие ограничения COVID, чтобы справиться с влиянием варианта Delta. Он отметил, что этому помогает программа вакцинации.
ель сейчас состоит в том, чтобы дать этой программе вакцинации импульс, импульс и скорость, необходимые для борьбы с распространением вируса. И я не сомневаюсь, что мы сможем", - сказал он.
Напомним, что ранее Джонсон призвал вакцинировать весь мир от коронавируса до конца 2022 года. Это поможет побороть COVID-19.
Также сообщалось, что Великобритания передаст 100 миллионов доз вакцины от коронавируса другим странам до 2022 года. Об этом заявил премьер-министр.