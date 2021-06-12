Джонсон выразил озабоченность из-за Delta-варианта COVID-19: локдаун могут продолжить

Он отметил, что этот вариант более заразен, из-за него участились случаи госпитализации по стране.

убежден в том, что Великобритании не нужно будет повторно вводить предыдущие ограничения COVID, чтобы справиться с влиянием варианта Delta. Он отметил, что этому помогает программа вакцинации.

ель сейчас состоит в том, чтобы дать этой программе вакцинации импульс, импульс и скорость, необходимые для борьбы с распространением вируса. И я не сомневаюсь, что мы сможем", - сказал он.