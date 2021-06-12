Джонсон висловив стурбованість через Delta-варіант COVID-19: локдаун можуть продовжити

Він зазначив, що цей варіант більш заразний, через нього почастішали випадки госпіталізації по країні.

переконаний в тому, що Великобританії не потрібно буде повторно вводити попередні обмеження, щоб впоратися з впливом варіанту Delta. Він зазначив, що цьому допомагає програма вакцинації.

зараз полягає в тому, щоб дати цій програмі вакцинації імпульс, імпульс і швидкість, необхідні для боротьби з поширенням вірусу. І я не сумніваюся, що ми зможемо", - сказав він.