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Джонсон висловив стурбованість через Delta-варіант COVID-19: локдаун можуть продовжити

Автор: Наталья Скороход

Прем'єр-міністр Великобританії Борис Джонсон висловив заклопотаність з приводу поширення Delta-варіанту коронавірусу. Він також зазначив, що менш оптимістичний щодо ослаблення карантинних обмежень, які заплановані з 21 червня.

Про це він заявив в інтерв'ю виданню Sky News.

Він зазначив, що цей варіант більш заразний, через нього почастішали випадки госпіталізації по країні.

переконаний в тому, що Великобританії не потрібно буде повторно вводити попередні обмеження, щоб впоратися з впливом варіанту Delta. Він зазначив, що цьому допомагає програма вакцинації.

зараз полягає в тому, щоб дати цій програмі вакцинації імпульс, імпульс і швидкість, необхідні для боротьби з поширенням вірусу. І я не сумніваюся, що ми зможемо", - сказав він.

Нагадаємо, що раніше Джонсон закликав вакцинувати весь світ від коронавірусу до кінця 2022 року. Це допоможе побороти COVID-19.

Також повідомлялося, що Великобританія передасть 100 мільйонів доз вакцини від коронавірусу іншим країнам до 2022 року. Про це заявив прем'єр-міністр.

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