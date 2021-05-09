ЕC отказывается от закупки вакцины AstraZeneca

Европейский союз отказывается от закупки вакцины AstraZeneca от коронавируса. В частности, не будет обновлять контракт на ее поставку во второй половине этого года.

Об этом заявил еврокомиссар по вопросам внутреннего рынка Тьерри Бретон, передает Euronews .

По его словам, решение было принято на фоне претензий ЕС к компании-производителю, которые обернулись судебными иском. На сегодня Брюссель заявляет о срыве поставок вакцины AstraZeneca.

Именно на AstraZeneca европейские чиновники возлагают ответственность за затягивание вакцинации в странах-участницах Европейского союза. Глава Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен объявила, что ближайшее время будет подписан контракт о поставках почти 2 млрд доз вакцины Pfizer до конца 2023 года.

Отметим, Украина на сегодня использует вакцину AstraZeneca индийского и южно-корейского производства.