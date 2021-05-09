ЄС відмовляється від закупівлі вакцини AstraZeneca

Європейський союз відмовляється від закупівлі вакцини AstraZeneca від коронавірусу. Зокрема, не буде оновлювати контракт на її поставку в другій половині цього року.

Про це заявив єврокомісар з питань внутрішнього ринку Тьєррі Бретон, передає Euronews .

За його словами, рішення було прийнято на тлі претензій ЄС до компанії-виробника, які обернулися судовими позовом. На сьогодні Брюссель заявляє про зрив поставок вакцини AstraZeneca.

Саме на AstraZeneca європейські чиновники покладають відповідальність за затягування вакцинації в країнах-учасницях Європейського союзу. Глава Європейської комісії Урсула фон дер Ляйен оголосила, що найближчим часом буде підписаний контракт про постачання майже 2 млрд доз вакцини Pfizer до кінця 2023 року.

Зазначимо, Україна на сьогодні використовує вакцину AstraZeneca індійського і південно-корейського виробництва.