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ЄС відмовляється від закупівлі вакцини AstraZeneca

Автор: РБК-Україна

Європейський союз відмовляється від закупівлі вакцини AstraZeneca від коронавірусу. Зокрема, не буде оновлювати контракт на її поставку в другій половині цього року.

Про це заявив єврокомісар з питань внутрішнього ринку Тьєррі Бретон, передає Euronews.

За його словами, рішення було прийнято на тлі претензій ЄС до компанії-виробника, які обернулися судовими позовом. На сьогодні Брюссель заявляє про зрив поставок вакцини AstraZeneca.

Саме на AstraZeneca європейські чиновники покладають відповідальність за затягування вакцинації в країнах-учасницях Європейського союзу. Глава Європейської комісії Урсула фон дер Ляйен оголосила, що найближчим часом буде підписаний контракт про постачання майже 2 млрд доз вакцини Pfizer до кінця 2023 року.

Зазначимо, Україна на сьогодні використовує вакцину AstraZeneca індійського і південно-корейського виробництва.

Нагадаємо, раніше стало відомо, що Румунія має намір передати Україні 100 тисяч доз вакцини AstraZeneca. За словами прем'єр-міністра цієї країни Флоріна Кицу, це буде пожертвування.

Також повідомлялося, що європейський регулятор лікарських засобів (EMA) розслідує рідкісні випадки неврологічних розладів у людей, які отримали вакцину проти COVID-19 від AstraZeneca (Vaxzevria).

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