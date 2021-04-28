Эксперт об индийском штамме COVID: если попадет в Украину, будут трудности

Индийский штамм коронавируса может привести к значительным трудностям в Украине, если попадет в страну. В частности, увеличить заболеваемость.

"Можно предположить, что он (индийский штамм, - ред.) вызовет дополнительную волну заболеваемости, увеличит количество заболевших и приведет к определенным последствиям, в том числе, для системы здравоохранения, которая и так на грани", - отметила она.

По ее словам, эксперты пока не могут спрогнозировать, когда именно индийский штамм появится в Украине. Но открытые границы и проблемы с соблюдением карантинных мер позволяют говорить о том, что рано или поздно Украина столкнется с ним.

"По поводу того, приведет ли он к новой волне COVID? Я бы не стала так говорить, у нас не было серьезного спада заболеваемости. У нас нет волнообразного течения заболеваемости. То есть мы пребываем в первой-второй волне, ни о какой третьей или четвертой пока речь не шла", - добавила Сояк.