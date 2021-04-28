Експерт про індійський штам COVID: якщо потрапить до України, будуть труднощі

"Можна припустити, що він (індійський штам, - ред.) викличе додаткову хвилю захворюваності, збільшить кількість хворих і призведе до певних наслідків, в тому числі, для системи охорони здоров'я, яка і так на межі", - зазначила вона.

За її словами, експерти поки не можуть спрогнозувати, коли саме індійський штам з'явиться в Україні. Але відкриті кордони і проблеми з дотриманням карантинних заходів дозволяють говорити про те, що рано чи пізно Україна зіткнеться з ним.

"З приводу того, чи призведе він до нової хвилі COVID? Я б не стала так говорити, у нас не було серйозного спаду захворюваності. У нас немає хвилеподібного перебігу захворюваності. Тобто ми перебуваємо в першій-другій хвилі, ні про яку третю або четверту поки мова не йшла", - додала Сояк.