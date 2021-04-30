UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Travel
+
-

Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Личный опыт
Уикенд
Дети

Еще в двух областях Украины нормализировался уровень COVID-госпитализаций

Автор: Игорь Литвиненко

В Украине нормализировалась ситуация с госпитализациями пациентов с COVID-19 еще в двух областях. Превышен уровень госпитализаций сейчас лишь в восьми регионах.

Об этом свидетельствуют данные Министерства здравоохранения.

Так, в норму пришли показатели в Волынской и Харьковской областях. Сейчас здесь уровень госпитализаций составляет 58 и 58,3 соответственно при норме 60 на 100 тысяч населения.

Превышенными показатели остаются в Хмельницкой (84,7), Сумской (71,5), Черкасской (69), Житомирской (66,9), Днепропетровской (65,6), Черниговской (64,3) Донецкой (61,9) и Луганской (60,1) областях.

При этом в Украине ни в одном из регионов не превышен показатель заполненности больничных коек с кислородом.

Отметим, вчера в Украине расширили "желтую" зону карантина до семи регионов - туда внесли Винницкую область. "Красными" остаются Киев (до 1 мая), Житомирская, Запорожская, Киевская, Николаевская, Полтавская, Сумская, Харьковская, Хмельницкая и Черниговская области.

Напомним, за вчера в Украине 10 072 новых случая коронавируса. При этом выздоровели более 20 тысяч пациентов.

Также РБК-Украина писало, что в стране уже привили второй дозой вакцины 130 человек.

Читайте РБК-Украина в Google News
Новости Украины госпитализацияCOVID-19Коронавирус