Еще в одной области началась вакцинация от коронавируса

Сегодня, 25 февраля, началась вакцинация от коронавируса в Полтавской области. Первую прививку сделали врачу.
Об этом сообщил на своем Telegram-канале глава Полтавской ОГА Олег Синегубов.
Роман Пономаренко - врач-инфекционист из Полтавской областной клинической инфекционной больницы. Он первый в области получил прививку от коронавируса. Чувствует себя хорошо.
"Вакцинация в Полтавской области началась", - сообщил глава ОГА.
Отметим, сегодня вакцинация от коронавируса началась и в Киеве. Первым прививку получил заведующий больницы.
Также в Черновицкой области стартовала вакцинация от коронавируса. Первым вакцину от COVID-19 получил детский врач-анестезиолог Александр Теслицкий.
Издание писало, что вчера в Украине началась массовая вакцинация от коронавируса.
Первым в Украине вакцину от COVID получил реаниматолог из Черкасской области.