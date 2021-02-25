RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Travel
+
-

Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Особистий досвід
Вікенд
Діти

Ще в одній області розпочалась вакцинація від коронавірусу

Автор: Анастасія Рокитна

Сьогодні, 25 лютого, почалась вакцинація від коронавірусу у Полтавській області. Перше щеплення зробили лікарю.

Про це повідомив на своєму Telegram-каналі голова Полтавської ОДА Олег Синєгубов.

Роман Пономаренко - лікар-інфекціоніст із Полтавської обласної клінічної інфекційної лікарні. Він перший в області отримав щеплення від коронавірусу. Почувається добре.

"Вакцинація в Полтавській області розпочалася", - повідомив голова ОДА.

Зазначимо, сьогодні вакцинація від коронавірусу почалась і у Києві. Першим щеплення отримав завідувач лікарні.

Також у Чернівецькій області стартувала вакцинація від коронавірусу. Першим вакцину від COVID-19 отримав дитячий лікар-анестезіолог Олександр Тесліцький.

Видання писало, що вчора в Україні почалася масова вакцинація від коронавірусу.

Першим в Україні вакцину від COVID отримав реаніматолог з Черкаської області.

Читайте РБК-Україна в Google News
Новини України вакцинація
Читайте також
У Києві стартувала вакцинація. Зробили перше щеплення від коронавірусу
У Києві починається COVID-вакцинація: хто отримає перший укол
Прогноз погоди