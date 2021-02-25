Ще в одній області розпочалась вакцинація від коронавірусу

Сьогодні, 25 лютого, почалась вакцинація від коронавірусу у Полтавській області. Перше щеплення зробили лікарю.
Про це повідомив на своєму Telegram-каналі голова Полтавської ОДА Олег Синєгубов.
Роман Пономаренко - лікар-інфекціоніст із Полтавської обласної клінічної інфекційної лікарні. Він перший в області отримав щеплення від коронавірусу. Почувається добре.
"Вакцинація в Полтавській області розпочалася", - повідомив голова ОДА.
Зазначимо, сьогодні вакцинація від коронавірусу почалась і у Києві. Першим щеплення отримав завідувач лікарні.
Також у Чернівецькій області стартувала вакцинація від коронавірусу. Першим вакцину від COVID-19 отримав дитячий лікар-анестезіолог Олександр Тесліцький.
Видання писало, що вчора в Україні почалася масова вакцинація від коронавірусу.
Першим в Україні вакцину від COVID отримав реаніматолог з Черкаської області.