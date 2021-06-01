"Есть основания для оптимизма": в Германии заявили об улучшении ситуации с COVID

Немецкий Институт Роберта Коха (RKI) по инфекционным болезням должен снизить уровень риска насчет коронавируса в стране до "высокого" с "очень высокого". Ситуация с COVID в стране значительно улучшилась.
Об этом 1 июня заявил министр здравоохранения Йенс Шпан, передает Reuters.
"У нас есть основания для оптимизма", - сказал Шпан на пресс-конференции с руководителем RKI Лотаром Уилером, который заявил, что развитие событий улучшается, но пандемия еще не закончена.
В Германии 43% населения получили первую дозу вакцины против коронавируса. Это около 37,75 млн жителей.
Министр здравоохранения Йенс Шпан ожидает, что к середине июля удастся привить 90% жителей страны
Вакцинация от коронавируса началась в Германии в конце декабря.
В начале мая министр здравоохранения Германии Йенс Шпан заявил, что третья волна эпидемии коронавируса в его стране "сломана".
Руководитель Института инфекционных заболеваний Роберта Коха Лотар Вилер заявил, что заболеваемость COVID-19 падает во всех возрастных группах, и он надеется, что вскоре эпидемия в Германии будет взята под контроль.
При этом Канцлер ФРГ Ангела Меркель выступает против того, чтобы приравнивать вакцинированных против коронавируса с теми, у кого отрицательный тест на COVID-19. По ее словам, защита у вакцинированных выше.
Меркель считает, что неправильно уравнивать в правах людей, получивших отрицательный тест, и тех, кто получил COVID-прививки, потому что защита от вакцинации более надежная.