В Евросоюзе назвали сроки, когда вакцинируют 70% населения от коронавируса

Евросоюз ожидает поставку в течение ближайшей недели более 300 млн доз вакцины от коронавируса и еще около 100 млн в июне. Это позволит вакцинировать 70% населения ЕС к концу июля.
Об этом заявила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен на пресс-конференции по итогам саммита ЕС.
По ее словам, на этой неделе в Евросоюз будет доставлено более 300 млн доз вакцины от коронавируса. "На июнь мы ожидаем, что это будет уже 400 млн доз", - добавила она.
Глава Еврокомиссии отметила, что эти поставки позволят получить достаточно доз препарата для вакцинации 70% взрослого населения к концу июля.
Она также выразила надежду, что Европейское агентство лекарственных средств (ЕМА) в скором времени одобрит вакцину от коронавируса для детей 12-15 лет.
Напомним, на саммите лидеров Евросоюза принято заявление с призывом как можно быстрее внедрить сертификаты вакцинации от COVID. Это необходимо для того, чтобы открыть внешние границы ЕС, отметил официальный представитель главы Евросовета Баренд Лейтс.
Отметим, ранее Еврокомиссия решила перенести запуск цифровых сертификатов вакцинации. Запустить их планируют с 1 июля.
Как писало РБК-Украина, украинская сторона принимает участие в двух рабочих группах по внедрению COVID-сертификатов - от Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) и от ЕС. Киев будет готов запустить документы с 1 июля. На сегодня известно, что будут признаваться прививки всеми вакцинами, которые имеют разрешение от ВОЗ.