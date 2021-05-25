RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Travel
+
-

Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Особистий досвід
Вікенд
Діти

У Євросоюзі назвали терміни, коли вакцинують 70% населення від коронавірусу

Автор: Дмитрий Кузнецов

Євросоюз очікує постачання протягом найближчого тижня більше 300 млн доз вакцини від коронавірусуі ще близько 100 млн в червні. Це дозволить вакцинувати 70% населення ЄС до кінця липня.

Про це заявила глава Єврокомісії Урсула фон дер Ляйен на прес-конференції за підсумками саміту ЄС.

За її словами, на цьому тижні в Євросоюз буде доставлено понад 300 млн доз вакцини від коронавірусу. "На червень ми очікуємо, що це буде вже 400 млн доз", - додала вона.

Вона також висловила надію, що Європейське агентство лікарських засобів (ЕМА) незабаром схвалить вакцину від коронавірусу для дітей 12-15 років.

Нагадаємо, на саміті лідерів Євросоюзу прийнято заяву із закликом якнайшвидше впровадити сертифікати вакцинації від COVID. Це необхідно для того, щоб відкрити зовнішні кордони ЄС, зазначив офіційний представник глави Євроради Баренд Лейтс.

Зазначимо, раніше Єврокомісія вирішила перенести запуск цифрових сертифікатів вакцинації. Запустити їх планують з 1 липня.

Як писало РБК-Україна, українська сторона бере участь у двох робочих групах по впровадженню covid-сертифікатів - від Всесвітньої організації охорони здоров'я (ВООЗ) і від ЄС. Києва буде готовий запустити документи з 1 липня. На сьогодні відомо, що будуть визнаватися щеплення всіма вакцинами, які мають дозвіл від ВООЗ.

Читайте РБК-Україна в Google News
Новини України ЕвросоюзВакцинаCOVID-19