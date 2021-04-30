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В Филадельфии могут уничтожить более тысячи доз вакцины Pfizer

Автор: Наталья Скороход

В Филадельфии в США могут уничтожить 13000 доз вакцины Pfizer. Это произойдет в том случае, если в четверг не найдутся американцы, которым можно будет вколоть эти дозы.

Об этом сообщает CBS News.

В конференц-центре Пенсильвании имеется около 13000 доз вакцины Pfizer, срок действия которых истекает в четверг, 30 апреля. Если к концу дня они останутся невостребованными, то их придется уничтожить.

Издание сообщает, что такая ситуация возникла потому, что предложение вакцины начинает превышать спрос в Филадельфии и других городах США.

Поэтому чиновники здравоохранения Филадельфии призывают приходить на вакцинацию всем желающим.

"У нас есть много вакцин в холодных хранилищах, которые нужно использовать в очень короткие сроки, поэтому мы просто призываем всех прийти и получить свои вакцины", - сказал сотрудник FEMA по внешним связям Чарли Элисон.

Вакцинироваться приглашают всех в возрасте 16 лет и старше, кто проживает или работает в Филадельфии и имеет право на получение дозы.

Напомним, Pfizer начнут завозить в Мексику. В США уже начали отгружать вакцину.

Ранее сообщалось, что в Pfizer заявили об изготовлении таблеток от коронавируса. Они станут доступны миру в конце года.

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