У Філадельфії можуть знищити більше тисячі доз вакцини Pfizer

У конференц-центрі Пенсільванії є близько 13000 доз вакцини Pfizer, термін дії яких закінчується в четвер, 30 квітня. Якщо до кінця дня вони залишаться незатребуваними, то їх доведеться знищити.

Видання повідомляє, що така ситуація виникла тому, що пропозиція вакцини починає перевищувати попит у Філадельфії та інших містах США.

Тому чиновники охорони здоров'я Філадельфії закликають приходити на вакцинацію всім охочим.

"У нас є багато вакцин у холодних сховищах, які потрібно використовувати в дуже короткі терміни, тому ми просто закликаємо всіх прийти та отримати свої вакцини", - сказав співробітник FEMA із зовнішніх зв'язків Чарлі Елісон.

Вакцинуватися запрошують всіх у віці 16 років і старше, хто живе або працює в Філадельфії й має право на отримання дози.