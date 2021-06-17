Во Франции сократили интервал между дозами для вакцин Pfizer и Moderna

Министерство здравоохранения объявило во Франции, что интервал между двумя дозами вакцин с матричной РНК - Pfizer или Moderna - будет увеличен. В настоящее время вторую дозу одной из этих вакцин можно получить через 35–49 дней после первой вакцины. Теперь же этот срок увеличат от 21 дня до 49 дней.

"Мы модифицируем систему назначений, чтобы вы могли запланировать напоминание между 21 и 49 днями после первой инъекции", - написал министр здравоохранения Оливье Веран в Twitter.

Издание сообщает, что такое решение приняли для того, чтоб как можно быстрее вакцинировать всех французов от коронавируса. Также это позволит людям не откладывать вакцинацию в период отпусков. Сокращение интервала между первой и второй дозой вакцины позволят получить обе дозы перед отпуском.