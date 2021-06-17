У Франції скоротили інтервал між дозами для вакцин Pfizer і Moderna

Міністерство охорони здоров'я оголосило у Франції, що інтервал між двома дозами вакцин з матричної РНК-Pfizer або Moderna - буде збільшено. Зараз другу дозу однієї з цих вакцин можна отримати через 35-49 днів після першої вакцини. Тепер же цей термін збільшать від 21 дня до 49 днів.

"Ми модифікуємо систему призначень, щоб ви могли запланувати нагадування між 21 і 49 днями після першої ін'єкції", - написав міністр охорони здоров'я Олів'є Веран в Twitter.

Видання повідомляє, що таке рішення прийняли для того, аби якнайшвидше вакцинувати всіх французів від коронавірусу. Також це дозволить людям не відкладати вакцинацію в період відпусток. Скорочення інтервалу між першою і другою дозою вакцини дозволять отримати обидві дози перед відпусткою.