UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Travel
+
-

Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Личный опыт
Уикенд
Дети

Во Франции зафиксировали два случая тромбоза после вакцины AstraZeneca

Автор: Наталья Скороход

Во Франции зафиксировали два случая тромбоза после вакцины AstraZeneca. Один случай оказался смертельным.

Об этом сообщает Le Figaro.

В период с 23 по 29 апреля во Франции произошли два новых случая атипичного тромбоза, связанные с вакциной AstraZeneca. Они выявлены у женщин в возрасте от 60 до 70 лет. У женщин обнаружили тромбоз вен головного мозга, в том числе один случай с сопутствующей тромбоцитопенией (дефицит тромбоцитов).

Кроме того, по данным Французского агентства по лекарственным средствам,

Также известно, что с момента начала вакцинации этой вакциной во Франции было зарегистрировано 30 случаев тромбоза, в том числе 9 смертельных случаев.

Напомним, использование вакцины Johnson & Johnson могут ограничить в Германии. От этой вакцины также могут появляться тромбы.

Ранее сообщалось, что в Евросоюзе изучают сообщения о неврологических расстройствах после вакцины AstraZeneca. Речь идет о редком заболевании - синдроме Гийена-Барре.

Читайте РБК-Украина в Google News
Новости Украины Вакцина