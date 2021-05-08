Во Франции зафиксировали два случая тромбоза после вакцины AstraZeneca

В период с 23 по 29 апреля во Франции произошли два новых случая атипичного тромбоза, связанные с вакциной AstraZeneca. Они выявлены у женщин в возрасте от 60 до 70 лет. У женщин обнаружили тромбоз вен головного мозга, в том числе один случай с сопутствующей тромбоцитопенией (дефицит тромбоцитов).

Кроме того, по данным Французского агентства по лекарственным средствам,

Также известно, что с момента начала вакцинации этой вакциной во Франции было зарегистрировано 30 случаев тромбоза, в том числе 9 смертельных случаев.