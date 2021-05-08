У Франції зафіксували два випадки тромбозу після вакцини AstraZeneca

У період з 23 по 29 квітня у Франції відбулися два нових випадки атипового тромбозу, пов'язані з вакциною AstraZeneca. Вони виявлені у жінок у віці від 60 до 70 років. У жінок виявили тромбоз вен головного мозку, у тому числі один випадок із супутньою тромбоцитопенією (дефіцит тромбоцитів).

Крім того, за даними французького агентства з лікарських засобів,

Також відомо, що з моменту початку вакцинації цією вакциною у Франції було зареєстровано 30 випадків тромбозу, в тому числі 9 смертельних випадків.