У Франції зафіксували два випадки тромбозу після вакцини AstraZeneca. Один випадок виявився смертельним.
Про це повідомляє Le Figaro.
У період з 23 по 29 квітня у Франції відбулися два нових випадки атипового тромбозу, пов'язані з вакциною AstraZeneca. Вони виявлені у жінок у віці від 60 до 70 років. У жінок виявили тромбоз вен головного мозку, у тому числі один випадок із супутньою тромбоцитопенією (дефіцит тромбоцитів).
Крім того, за даними французького агентства з лікарських засобів,
Також відомо, що з моменту початку вакцинації цією вакциною у Франції було зареєстровано 30 випадків тромбозу, в тому числі 9 смертельних випадків.
Нагадаємо, використання вакцини Johnson & Johnson можуть обмежити в Німеччині. Від цієї вакцини також можуть з'являтися тромби.
Раніше повідомлялося, що у Євросоюзі вивчають повідомлення про неврологічні розлади після вакцини AstraZeneca. Йдеться про рідкісне захворювання - синдром Гійєна-Барре.