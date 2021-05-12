Генсек ООН призвал в два раза увеличить производство вакцин от коронавируса

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш призвал фармацевтические компании вдвое увеличить производство вакцин от коронавируса. По его словам, дефицит этих препаратов не позволяет справедливо их распределять между странами, которые сталкиваются с новыми волнами распространения инфекции.
Об этом на брифинге заявил Гутерреш, передает Reuters.
Генсек ООН отметил, что многие страны испытывают нехватку вакцин от коронавируса, особенно Индия. По его мнению, это усугубляет ситуацию с распространением инфекции, приводит к переполнению больниц и моргов, дефициту лекарственных средств и кислорода.
Гутерреш подчеркнул, что Евросоюз зарезервировал для себя избыток вакцин. “Совершенно неприемлемо жить в мире, в котором развитые страны могут вакцинировать большую часть населения, а многие развивающиеся страны не имеют доступа к одной единственной дозе”, - добавил он.
Генсек упомянул риски мутаций и новых штаммов коронавируса, поскольку инфекция распространяется “как лесной пожар” в различных частях развивающегося мира.
”В интересах всех, чтобы вакцинировались везде. Мы считаем, что нам нужны две вещи: удвоить мировые мощности по производству вакцин и в то же время обеспечить более справедливое распределение вакцин”, - резюмировал Гутерриш.
Напомним, украинские ученые разработали три прототипа вакцины от COVID-19. Для продолжения работы с вакциной в стране намерены построить лабораторию высокого уровня защиты, заявил главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко.
Отметим, украинские ученые планируют завершить разработку отечественной вакцины от коронавируса до конца года. После разработки она должна будет пройти клинические испытания. Однако пока неизвестно, можно ли такие исследования будет провести в Украине.
Как писало РБК-Украина, ранее о планах разработать собственную вакцину украинского производства сообщал министр здравоохранения Максим Степанов.
Также секретарь СНБО Алексей Данилов сообщал, что украинские ученые разработали три прототипа вакцины от COVID-19.