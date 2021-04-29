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В Германии за день вакцинировали от COVID более 1 млн человек

Автор: РБК-Украина

В Германии за минувшие сутки вакцинировали 1,1 млн человек, что стало рекордом для страны. Таким образом, за день вакцинировали более 1% населения Германии.

Об этом заявил министр здравоохранения Германии Йенс Шпан в Twitter.

"Два новых рекорда: впервые за один день было вакцинировано более 1 процента населения. Почти 1,1 миллиона прививок - это новый ежедневный рекорд", - написал он.

Министр также добавил, что на сегодняшний день каждый четвертый житель Германии получил хотя бы одну дозу вакцины от коронавируса.

"Также каждый четвертый житель Германии (25,9%) в настоящее время хотя бы раз прошел вакцинацию. Прогресс продолжается", - подытожил он.

Напомним, 21 апреля Бундестаг принял поправки в 4-й Закон о защите от инфекций, согласно которому правительство Германии сможет запускать общенациональное "экстренное торможение".

Ранее жесткие ограничения по новому закону о локдауне ввели на территории федеральной земли Саар.

Добавим, что канцлер Германии Ангела Меркель заявила, что третья волна коронавируса оказалась самой трудной для Германии. Однако вакцинация по-прежнему самое важное оружие в борьбе с пандемией.

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