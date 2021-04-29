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У Німеччині за день вакцинували від COVID понад 1 млн осіб

Автор: РБК-Україна

У Німеччині за минулу добу вакцинували 1,1 млн осіб, що стало рекордом для країни. Таким чином, за день вакцинували більше 1% населення Німеччини.

Про це заявив міністр охорони Здоров'я Німеччини Єнс Шпан у Twitter.

"Два нових рекорди: вперше за один день було вакциновано понад 1 відсоток населення. Майже 1,1 мільйона щеплень - це новий щоденний рекорд", - написав він.

Міністр також додав, що на сьогодні кожен четвертий житель Німеччини отримав хоча б одну дозу вакцини від коронавірусу.

"Також кожен четвертий житель Німеччини (25,9%) в цей час хоча б раз пройшов вакцинацію. Прогрес триває", - підсумував він.

Нагадаємо, 21 квітня Бундестаг прийняв поправки в 4-й Закон Про захист від інфекцій, згідно з яким уряд Німеччини зможе запускати загальнонаціональне " екстрене гальмування".

Раніше жорсткі обмеження за новим законом про локдаун ввели на території федеральної землі Саар.

Додамо, що канцлер Німеччини Ангела Меркель заявила, що третя хвиля коронавірусу виявилася найважчою для Німеччини. Однак вакцинація як і раніше найважливіша зброя в боротьбі з пандемією.

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