В Германии назвали сроки регистрации собственной вакцины от COVID-19 в ЕС

Вакцина от коронавируса, разрабатываемая немецкой фармацевтической компанией CureVac, может быть сертифицирована Европейским агентством лекарственных средств (ЕМА) уже в июне. Об эффективности препарата можно будет судить через две недели.

По его словам, почти все 40 тысяч участников исследования немецкой вакцины от коронавируса уже получили две дозы. "Данные о безопасности и переносимости выглядят очень хорошо, поэтому я уже могу сказать, что переносимость такая же, как и в случае с другими препаратами", - отметил ученый.

Он также добавил, что об эффективности препарата можно будет говорить примерно через две недели. Кремснер выразил надежду на то, что вакцина будет одобрена и допущена на рынок Германии в ближайшее время. "Теперь все может пойти очень быстро. Возможно, мы сможем сделать это в мае, но в июне это должно сработать", - уточнил ученый, заметив, что ЕМА может начать более тщательную проверку вакцины.