В Германии назвали сроки регистрации собственной вакцины от COVID-19 в ЕС

Вакцина от коронавируса, разрабатываемая немецкой фармацевтической компанией CureVac, может быть сертифицирована Европейским агентством лекарственных средств (ЕМА) уже в июне. Об эффективности препарата можно будет судить через две недели.
Об этом агентству RTL сообщил глава исследования вакцины Петер Кремснер.
По его словам, почти все 40 тысяч участников исследования немецкой вакцины от коронавируса уже получили две дозы. "Данные о безопасности и переносимости выглядят очень хорошо, поэтому я уже могу сказать, что переносимость такая же, как и в случае с другими препаратами", - отметил ученый.
Он также добавил, что об эффективности препарата можно будет говорить примерно через две недели. Кремснер выразил надежду на то, что вакцина будет одобрена и допущена на рынок Германии в ближайшее время. "Теперь все может пойти очень быстро. Возможно, мы сможем сделать это в мае, но в июне это должно сработать", - уточнил ученый, заметив, что ЕМА может начать более тщательную проверку вакцины.
Напомним, в декабре 2020 года стало известно о начале третьей фазы испытаний немецкой вакцины от коронавируса. По словам разработчиков, на этом этапе планировалось изучить ее безопасность и иммуногенность на 2500 добровольцев.
Отметим, в Великобритании с начала кампании по вакцинации обе дозы прививки получили 25% взрослого населения. Всего было сделано более 47 млн прививок.
РБК-Украина писало, что Европейский союз закупит вакцины от COVID для стран Восточного партнерства. Ожидается, что эти вакцины смогут получить и украинские медики.