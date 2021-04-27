У Німеччині назвали терміни реєстрації власної вакцини від COVID-19 в ЄС

Вакцина від коронавірусу, що розробляється німецькою фармацевтичною компанією CureVac, може бути сертифікована Європейським агентством лікарських засобів (ЕМА) вже в червні. Про ефективність препарату можна буде судити через два тижні.
Про це агентству RTL повідомив глава дослідження вакцини Петер Кремснер.
За його словами, майже всі 40 тисяч учасників дослідження німецької вакцини від коронавірусу вже отримали дві дози. "Дані про безпеку і переносимість виглядають дуже добре, тому я вже можу сказати, що переносимість така ж, як і у випадку з іншими препаратами", - зазначив вчений.
Він також додав, що про ефективність препарату можна буде говорити приблизно через два тижні. Кремснер висловив надію на те, що вакцина буде схвалена і допущена на ринок Німеччини найближчим часом. "Тепер все може піти дуже швидко. Можливо, ми зможемо зробити це в травні, але в червні це повинно спрацювати", - уточнив вчений, зауваживши, що ЕМА може почати більш ретельну перевірку вакцини.
Нагадаємо, в грудні 2020 року стало відомо про початок третьої фази випробувань німецької вакцини від коронавірусу. За словами розробників, на цьому етапі планувалося вивчити її безпеку та імуногенність на 2500 добровольців.
Відзначимо, у Великобританії з початку кампанії з вакцинації обидві дози щеплення отримали 25% дорослого населення. Всього було зроблено понад 47 млн щеплень.
РБК-Україна писало, що Європейський союз закупить вакцини від COVID для країн Східного партнерства. Очікується, що ці вакцини зможуть отримати і українські медики.