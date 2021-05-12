В Германии утвердили план разрешить въезд для полностью вакцинированных, - СМИ

Правительство Германии утвердило 12 мая план позволить людям, которые были полностью привиты против COVID-19, выздоровели или недавно прошли отрицательный тест, въехать в Германию без необходимости переходить на карантин. Полностью провакцинованими будут считаться те, кто получил прививку препаратами, утвержденными регулятором ЕС.

Об этом со ссылкой на источник в правительстве ФРГ сообщило Reuters .

"Кабинет министров Германии утвердил в среду планы позволить людям, которые были полностью привиты против COVID-19, выздоровели или прошли отрицательный тест, въехать в Германию без необходимости переходить на карантин, заявил правительственный источник", - пишет агентство.

Отмечается, что изменения не распространяются на тех, кто происходит из группы риска или из региона с мутацией вируса. Послабление касается лишь людей, которым была сделана прививка вакциной, утвержденной в Европейском Союзе, а именно BioNTech/Pfizer, Moderna, AstraZeneca и Johnson & Johnson.