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В Германии утвердили план разрешить въезд для полностью вакцинированных, - СМИ

Автор: Андрей Василюк

Правительство Германии утвердило 12 мая план позволить людям, которые были полностью привиты против COVID-19, выздоровели или недавно прошли отрицательный тест, въехать в Германию без необходимости переходить на карантин. Полностью провакцинованими будут считаться те, кто получил прививку препаратами, утвержденными регулятором ЕС.

Об этом со ссылкой на источник в правительстве ФРГ сообщило Reuters.

"Кабинет министров Германии утвердил в среду планы позволить людям, которые были полностью привиты против COVID-19, выздоровели или прошли отрицательный тест, въехать в Германию без необходимости переходить на карантин, заявил правительственный источник", - пишет агентство.

Отмечается, что изменения не распространяются на тех, кто происходит из группы риска или из региона с мутацией вируса. Послабление касается лишь людей, которым была сделана прививка вакциной, утвержденной в Европейском Союзе, а именно BioNTech/Pfizer, Moderna, AstraZeneca и Johnson & Johnson.

Напомним, министр здравоохранения Германии Йенс Шпан заявил, что третья волна эпидемии коронавируса в его стране "сломлена".

Ранее парламент Германии одобрил привилегии для тех, кто прошел вакцинацию от коронавируса и переболел COVID-19. Для них ослабят карантинные ограничения, но решение еще должен одобрить бундесрат.

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