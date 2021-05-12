В Німеччині затвердили план щодо дозволу на в'їзд для повністю вакцинованих, - ЗМІ

Уряд Німеччини затвердив 12 травня план дозволити людям, які були повністю щеплені проти COVID-19, одужали або нещодавно пройшли негативний тест, в'їхати до Німеччини без необхідності переходити на карантин. Повністю провакцинованими вважатимуться ті, хто отримав щеплення препаратами, затвердженими регулятором ЄС.

Про це з посиланням на джерело в уряді ФРН повідомило Reuters .

"Кабінет міністрів Німеччини затвердив у середу плани дозволити людям, які були повністю щеплені проти COVID-19, одужали або пройшли негативний тест, в'їхати до Німеччини без необхідності переходити на карантин, заявило урядове джерело", - пише агентство.

Зазначається, що зміни не поширюються на тих, хто походить із групи ризику або з регіону із мутацією вірусу. Послаблення стосується лише людей, яким було зроблено щеплення вакциною, затвердженою в Європейському Союзі, а саме BioNTech/Pfizer, Moderna, AstraZeneca та Johnson & Johnson.