Германия готовится ослабить ограничения для вакцинированных от COVID

Правительство Германии приняло постановление, согласно которому могут существенно ослабить карантинные ограничения для тех, кто прошел вакцинацию от коронавируса . Но эти меры еще должен одобрить Бундестаг.

По словам министра юстиции Германии Кристине Ламбрехт, предусматривается ограничение на контакты и поездки. То есть тем, кто вакцинировался или переболел, не нужно иметь отрицательный тест на COVID.

Ожидается, что ослабление вступит в силу уже 8 мая. Предполагается, что вакцинированные и те, кто выздоровел, смогут без ограничений встречаться с другими провакцинированными. Кроме того, им не нужно будет отбывать карантин после поездки за границу. Только если они были в стране, где зафиксированы мутации коронавируса.

Но вакцинированным все равно придется носить маску в общественных местах, так же как соблюдать дистанцию.

"Успех вакцинации еще не значит, что нам можно становиться беспечными", - добавила Ламбрехт.

Также сообщается, что полностью вакцинированными в Германии считаются те, кто не менее 14 дней назад получил вторую инъекцию вакцины от коронавируса. Если применялся препарат компании Johnson & Johnson, достаточно одной прививки.