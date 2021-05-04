Німеччина готується послабити обмеження для вакцинованих від COVID

Уряд Німеччини прийняв постанову, згідно з якою можуть істотно послабити карантинні обмеження для тих, хто пройшов вакцинацію від коронавірусу . Але ці заходи ще має схвалити Бундестаг.

За словами міністра юстиції Німеччини Крістіне Ламбрехт, передбачається обмеження на контакти і поїздки. Тобто тим, хто вакцинувався або перехворів, не треба мати негативний тест на COVID.

Очікується, що ослаблення набуде чинності вже 8 травня. Передбачається, що вакциновані і ті, хто одужав, зможуть без обмежень зустрічатися з іншими провакцинованими. Крім того, їм не треба буде відбувати карантин після поїздки за кордон. Тільки якщо вони були в країні, де зафіксовані мутації коронавірусу.

Але вакцинованим все одно доведеться носити маску в громадських місцях, так само як дотримуватися дистанції.

"Успіх вакцинації ще не означає, що нам можна ставати безтурботними", - додала Ламбрехт.

Також повідомляється, що повністю вакцинованими в Німеччині вважаються ті, хто не менше 14 днів тому отримав другу ін'єкцію вакцини від коронавірусу. Якщо застосовувався препарат компанії Johnson & Johnson, досить одного щеплення.