Глава ВОЗ рассказал, когда коронавирус могут взять под контроль

Глава Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Адханом Гебрейесус назвал сроки взятия пандемии коронавируса под контроль. По его мнению, ситуация с распространением инфекции может разрешиться в ближайшие месяцы.

Об этом сообщает пресс-служба ВОЗ.