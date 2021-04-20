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Глава ВООЗ розповів, коли коронавірус можуть взяти під контроль

Автор: Артур Родивилов

Глава Всесвітньої організації охорони здоров'я (ВООЗ) Тедрос Адханом Гебреєсус назвав терміни взяття пандемії коронавірусу під контроль. На його думку, ситуація з поширенням інфекції може вирішитися в найближчі місяці.

Про це повідомляє прес-служба ВООЗ.

При цьому Гебреєсус зазначив, що стурбований "тривожними темпами" поширення коронавірусу у світі серед вікової групи від 25 до 59 років.

"У нас є інструменти, щоб взяти цю пандемію під контроль протягом декількох місяців, якщо ми будемо застосовувати їх послідовно і збалансовано", - сказав глава ВООЗ.

Нагадаємо, Всесвітня організація охорони здоров'я протягом останніх семи тижнів спостерігає зростання нових випадків захворювання коронавірусом у світі. Також протягом останніх чотирьох тижнів спостерігається зростання летальних випадків від COVID-19.

Крім того, раніше ВООЗ заявила про те, що зараз світ наближається до максимального рівня поширення коронавірусу. За останні два місяці фіксують майже дворазове збільшення тижневої захворюваності.

Додамо, що раніше ВООЗ звертали увагу на дуже низькі темпи вакцинації від коронавірусу в країнах Європи.

Також РБК-Україна повідомляло, що експерт ВООЗ заявив, що COVID-19 з часом може стати сезонним захворюванням.

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Новини України КоронавірусВООЗ
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