Глава ВООЗ розповів, коли коронавірус можуть взяти під контроль

Глава Всесвітньої організації охорони здоров'я (ВООЗ) Тедрос Адханом Гебреєсус назвав терміни взяття пандемії коронавірусу під контроль. На його думку, ситуація з поширенням інфекції може вирішитися в найближчі місяці.

Про це повідомляє прес-служба ВООЗ.