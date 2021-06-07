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Глава ВОЗ заявил о "пандемии двух путей" из-за неравномерного распределения вакцин

Автор: Андрей Василюк

Яркое неравенство в вопросе распределения вакцин против COVID-19 создало "пандемию двух путей", в которой западные страны имеют больше доз вакцин по сравнению с более бедными странами. Страны с низким уровнем дохода имеют лишь 0,4% всех введенных вакцин.

Об этом заявил в понедельник глава Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Адханом Гебреисус, передает The Guardian.

Глава ВОЗ в очередной раз призвал развитые страны пожертвовать вакцины для более бедных стран.

"Мы все чаще наблюдаем пандемию двух путей. За шесть месяцев с момента введения первых вакцин против COVID-19 страны с высоким уровнем дохода ввели почти 44% мировых доз. Страны с низким уровнем дохода имеют лишь 0,4%. Самое большое разочарование этой статистики заключается в том, что она не менялась месяцами ", - сказал Тедрос журналистам во время пресс-конференции в Женеве.

На днях глава ВОЗ заявлял, что из 1,8 миллиарда вакцин против COVID-19, введенных во всем мире, лишь 0,4% было сделано в странах с низким уровнем дохода. С точки зрения эпидемиологии и экономики это неприемлемая тенденция.

Напомним, глава Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Адханом Гебреисус призвал 31 мая как можно быстрее начать глобальные переговоры по согласованию международного договора о готовности к пандемии и реагированию на нее. Он считает, что настало время для такого договора.

Ранее Гебреисус предположил, что второй год пандемии может быть более смертоносным, чем первый. В частности, сейчас вызывает беспокойство эпидемиологическая ситуация в Индии, где циркулирует опасный штамм коронавируса.

В начале мая спецпосланник Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) по борьбе с пандемией коронавирус доктор Дэвид Набарро предупредил, что большинство стран мира переходит в "очень, очень темный период". По его словам, пандемия значительно ускоряется.

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