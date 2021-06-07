Голова ВООЗ заявив про "пандемію двох шляхів" через нерівномірний розподіл вакцин

Яскрава нерівність у питанні розподілу вакцин проти COVID-19 створила "пандемію двох шляхів", в якій західні країни мають більше доз вакцин порівняно із біднішими країнами. Країни з низьким рівнем доходу мають лише 0,4% всіх введених вакцин .

"Ми все частіше спостерігаємо пандемію двох шляхів. За шість місяців з моменту введення перших вакцин проти COVID-19 країни з високим рівнем доходу ввели майже 44% світових доз. Країни з низьким рівнем доходу мають лише 0,4%. Найбільше розчарування цієї статистики полягає в тому, що вона не змінювалась місяцями ", - сказав Тедрос журналістам під час прес-конференції в Женеві.

Днями голова ВООЗ заявляв, що з 1,8 мільярда вакцин проти COVID-19, що введені у всьому світі, лише 0,4% було зроблено в країнах з низьким рівнем доходу. З точку зору епідеміології та економіки це є неприйнятною тенденцією.

Нагадаємо, глава Всесвітньої організації охорони здоров'я (ВООЗ) Тедрос Адханом Гебреїсус закликав 31 травня якнайшвидше розпочати глобальні переговори щодо узгодження міжнародного договору про готовність до пандемії та реагування на неї. Він вважає, що настав час для такої угоди.

Раніше Гебреїсус припустив, що другий рік пандемії може бути більш смертоносним, аніж перший. Зокрема, наразі викликає занепокоєння епідеміологічна ситуація в Індії, де циркулює небезпечний штам коронавірусу.

На початку травня спецпосланець Всесвітньої організації охорони здоров'я (ВООЗ) щодо боротьби з пандемією коронавірусу доктор Девід Набарро попередив, що більшість країн світу переходить у "дуже, дуже темний період". За його словами, пандемія значно прискорюється.