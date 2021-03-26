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Хмельницкий вводит усиленный карантин: что будет под запретом

Автор: Анастасия Рокитна

В Хмельницком городская комиссия ТЭБ и ЧС приняла решение ввести дополнительные карантинные ограничения с 29 марта. В частности, кафе и ресторанам будет запрещено работать после 22:00 и до 7:00.

Об этом сообщает местное издание "Независимый общественный портал".

С понедельника после каникул будут учиться очно 1-4 классы. Однако, средняя школа переходит на дистанционную форму обучения. Без изменений продолжат работу детские сады города.

Местная власть вводит запрет на:

  • прием посетителей в заведениях развлекательной деятельности, в том числе расположенных в ТРЦ;
  • работу после 22:00 и до 7:00 ресторанов, кафе, баров, закусочных, столовых, кафетериев, буфетов (можно на "вынос");
  • работу кружков в учреждениях всех форм собственности, исключение - организация работы кружков в дистанционном режиме.

Отдельно комиссия рекомендовала руководителям учреждений высшего образования организовать обучение с использованием дистанционной формы обучения.

Отметим, 22 марта Хмельницкий ужесточил карантин, но в "лайт-режиме". Местная власть говорила, что будет вводить дополнительные ограничения, если ситуация в городе не улучшится.

Напомним, в Ивано-Франковске с понедельника ослабят карантин, будут поэтапно открывать школы и детсады.

Отметим, что местные власти Тернополя приняли решение с 26 марта ужесточить карантин в городе.

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