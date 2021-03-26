Хмельницький вводить посилений карантин: що буде під забороною

У Хмельницькому міська комісія ТЕБ і НС прийняла рішення ввести додаткові карантинні обмеження з 29 березня. Зокрема, кафе та ресторанам буде заборонено працювати після 22:00 та до 7:00.
З понеділка після канікул будуть очно навчатися 1-4 класи. Натомість, середня школа переходить на дистанційну форму навчання. Без змін продовжать роботу дитячі садочки міста.
Місцева влада вводить заборону на:
Окремо комісія рекомендувала керівникам закладів вищої освіти організувати навчання з використанням дистанційної форми навчання.
Зазначимо, 22 березня Хмельницький посилив карантин, але в "лайт-режимі". Місцева влада говорила, що буде вводити додаткові обмеження, якщо ситуація у місті не покращиться.
Нагадаємо, в Івано-Франківську з понеділка послаблять карантин, будуть поетапно відкривати школи та дитсадки.
Зазначимо, що місцева влада Тернополя прийняла рішення з 26 березня посилити карантин у місті.