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Хмельницький вводить посилений карантин: що буде під забороною

Автор: Анастасія Рокитна

У Хмельницькому міська комісія ТЕБ і НС прийняла рішення ввести додаткові карантинні обмеження з 29 березня. Зокрема, кафе та ресторанам буде заборонено працювати після 22:00 та до 7:00.

Про це повідомляє місцеве видання "Незалежний громадський портал".

З понеділка після канікул будуть очно навчатися 1-4 класи. Натомість, середня школа переходить на дистанційну форму навчання. Без змін продовжать роботу дитячі садочки міста.

Місцева влада вводить заборону на:

  • приймання відвідувачів у закладах розважальної діяльності в тому числі розташованих в ТРЦ;
  • роботу після 22:00 та до 7:00 ресторанів, кафе, барів, закусочних, їдалень, кафетеріїв, буфетів (можна на "виніс");
  • роботу гуртків у закладах всіх форм власності, за виключенням організації роботи гуртків в дистанційному режимі.

Окремо комісія рекомендувала керівникам закладів вищої освіти організувати навчання з використанням дистанційної форми навчання.

Зазначимо, 22 березня Хмельницький посилив карантин, але в "лайт-режимі". Місцева влада говорила, що буде вводити додаткові обмеження, якщо ситуація у місті не покращиться.

Нагадаємо, в Івано-Франківську з понеділка послаблять карантин, будуть поетапно відкривати школи та дитсадки.

Зазначимо, що місцева влада Тернополя прийняла рішення з 26 березня посилити карантин у місті.

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Новини України ХмельницькийКарантин
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