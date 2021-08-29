В Индии подскочила заболеваемость коронавирусом: такого не было два месяца

В Индии возросла заболеваемость коронавирусом. В этой стране таких показателей не было в последние два месяца.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

За последние сутки в Индии вакцинировали 10 миллионов человек. Это является рекордом страны. Всего в Индии прививки от коронавируса получили 622 миллиона человек.

Напомним, что в Индии решили вакцинировать и иностранцев. Они должны подать заявку и записаться на получение прививки.

Ранее сообщалось, что Украина больше не будет закупать вакцины у Индии.