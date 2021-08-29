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В Індії підскочила захворюваність коронавірусом: такого не було два місяці

Автор: Наталья Скороход

В Індій зросла захворюваність коронавірусом. У цій країні таких показників не було в останні два місяці.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

За останню добу в Індії вакцинували 10 мільйонів людей. Це є рекордом країни. Всього в Індії щеплення від коронавірусу отримали 622 мільйони осіб.

Нагадаємо, що в Індії вирішили вакцинувати і іноземців. Вони повинні подати заявку і записатися на отримання щеплення.

Раніше повідомлялося, що Україна більше не буде закуповувати вакцини в Індії.

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КоронавірусІндія