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В Индии зафиксировали новый антирекорд по количеству новых случаев COVID

Автор: Андрей Василюк

Утром в среду, 28 апреля, в Индии зафиксировали новый антирекорд по количеству новых случаев коронавируса. За вторник там обнаружили 360 960 заражений COVID-19.

Об этом сообщает The Guardian.

"По данным Министерства здравоохранения, за сутки по состоянию на утро среды Индия зафиксировала 360 960 новых случаев - еще один новый ежедневный мировой рекорд", - пишет издание.

Министерство также сообщило, что общее количество смертей в Индии превысило 200 000 и составляет 201 187.

В Индии была обнаружена циркуляция варианта вируса B1617 с двумя мутациями. Он считается более заразным, согласно предварительным научным данным и заявлениям врачей, которые сталкивались с данным штаммом вируса.

При этом в ВОЗ не стали утверждать, что единственной причиной вспышки COVID-19 в Индии есть более заразный вариант вируса.

"Степень, в которой эти вирусные изменения ответственны за резкое увеличение случаев заболевания в стране, остается неясной, поскольку есть и другие факторы, такие как недавние большие сборы, которые, возможно, способствовали росту", - заявил официальный представитель ВОЗ Тарик Яшаревич.

Напомним, в Индии на прошлой неделе четыре дня подряд фиксировали антирекорды по количеству новых заражений COVID-19. Ежедневно в стране подтверждали более 300 тысяч заражений.

Ранее РБК-Украина сообщало, что в Евросоюзе выразили обеспокоенность из-за резкого роста больных коронавирусом в Индии и готовы оказать помощь правительству страны.

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