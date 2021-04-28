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В Індії зафіксували новий антирекорд за кількістю нових випадків COVID

Автор: Андрій Василюк

Вранці в середу, 28 квітня, в Індії зафіксували новий антирекорд за кількістю нових випадків коронавірусу. За вівторок там виявили 360 960 заражень COVID-19.

Про це повідомляє The Guardian.

"За даними міністерства охорони здоров’я, за добу станом на ранок середи Індія зафіксувала 360 960 нових випадків - ще один новий щоденний світовий рекорд", - пише видання.

Міністерство також повідомило, що загальна кількість смертей в Індії перевищила 200 000 і становить 201 187.

В Індії була виявлена циркуляція варіанту вірусу B1617 з двома мутаціями. Він вважається більш заразним, згідно з попередніми науковими даними і заявами лікарів, які стикалися з даними штамом вірусу.

При цьому у ВООЗ не стали стверджувати, що єдиною причиною спалаху COVID-19 в Індії є більш заразний варіант вірусу.

"Ступінь, в якій ці вірусні зміни відповідальні за різке збільшення випадків захворювання в країні, залишається неясною, оскільки є й інші фактори, такі як недавні великі збори, які, можливо, сприяли зростанню", - заявив офіційний представник ВООЗ Тарік Яшаревич.

Нагадаємо, в Індії минулого тижня чотири дні поспіль фіксували антирекорди за кількістю нових заражень COVID-19. Щодня в країні підтверджували понад 300 тисяч заражень.

Раніше РБК-Україна повідомляло, що в Євросоюзі висловили стурбованість через різке зростання хворих коронавірусом в Індії і готові надати допомогу уряду країни.

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