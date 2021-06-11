Индия готовится к третей волне COVID-19: обучат больше миллиона медиков

Вторая волна коронавируса в Индии, которая вспыхнула пару месяцев назад, привела к недостатку медиков. В Индии не хватает как обычного персонала, который ухаживает за больными с COVID-19, так и помощников медицинских лабораторных технологов, техников по обслуживанию кислородных установок и многих других.

Это заставило правительство Моди начать процесс обучения более человек для различных ролей в сфере здравоохранения.