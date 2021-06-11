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Индия готовится к третей волне COVID-19: обучат больше миллиона медиков

Автор: Наталья Скороход

Индия готовится к третьей волне коронавируса. Это заставило правительство обучить более миллиона медицинских работников для борьбы с пандемией.

Об этом сообщает ThePrint.

Вторая волна коронавируса в Индии, которая вспыхнула пару месяцев назад, привела к недостатку медиков. В Индии не хватает как обычного персонала, который ухаживает за больными с COVID-19, так и помощников медицинских лабораторных технологов, техников по обслуживанию кислородных установок и многих других.

Это заставило правительство Моди начать процесс обучения более человек для различных ролей в сфере здравоохранения.

Напомним, из Индии появилось тревожное сообщение о коронавирусе. Там возросла смертность от этой болезни.

Ране сообщалось, что в Индии объявили о бесплатной вакцинации для всех взрослых. Это произошло потому, что многие штаты начали отменять карантинные ограничения.

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