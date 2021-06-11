RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Travel
+
-

Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Особистий досвід
Вікенд
Діти

Індія готується до третьої хвилі COVID-19: навчать більше мільйона медиків

Автор: Наталья Скороход

Індія готується до третьої хвилі коронавірусу. Це змусило уряд навчити більше мільйона медичних працівників для боротьби з пандемією.

Про це повідомляє ThePrint.

Друга хвиля коронавірусу в Індії, яка спалахнула пару місяців тому, призвела до нестачі медиків. В Індії не вистачає як звичайного персоналу, який доглядає за хворими з COVID-19, так і помічників медичних лабораторних технологів, техніків з обслуговування кисневих установок і багатьох інших.

Це змусило уряд Моді почати процес навчання для більш як 1,17 осіб для різних ролей у сфері охорони здоров'я.

Нагадаємо, з Індії з'явилося тривожне повідомлення про коронавірус. Там зросла смертність від цієї хвороби.

Рані повідомлялося, що в Індії оголосили про безкоштовну вакцинацію для всіх дорослих. Це сталося тому, що багато штатів почали скасовувати карантинні обмеження.

Читайте РБК-Україна в Google News
Новини України Коронавірус