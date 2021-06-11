Індія готується до третьої хвилі COVID-19: навчать більше мільйона медиків

Друга хвиля коронавірусу в Індії, яка спалахнула пару місяців тому, призвела до нестачі медиків. В Індії не вистачає як звичайного персоналу, який доглядає за хворими з COVID-19, так і помічників медичних лабораторних технологів, техніків з обслуговування кисневих установок і багатьох інших.

Це змусило уряд Моді почати процес навчання для більш як 1,17 осіб для різних ролей у сфері охорони здоров'я.