Індія готується до третьої хвилі COVID-19: навчать більше мільйона медиків

Індія готується до третьої хвилі коронавірусу. Це змусило уряд навчити більше мільйона медичних працівників для боротьби з пандемією.
Про це повідомляє ThePrint.
Друга хвиля коронавірусу в Індії, яка спалахнула пару місяців тому, призвела до нестачі медиків. В Індії не вистачає як звичайного персоналу, який доглядає за хворими з COVID-19, так і помічників медичних лабораторних технологів, техніків з обслуговування кисневих установок і багатьох інших.
Це змусило уряд Моді почати процес навчання для більш як 1,17 осіб для різних ролей у сфері охорони здоров'я.
Нагадаємо, з Індії з'явилося тривожне повідомлення про коронавірус. Там зросла смертність від цієї хвороби.
Рані повідомлялося, що в Індії оголосили про безкоштовну вакцинацію для всіх дорослих. Це сталося тому, що багато штатів почали скасовувати карантинні обмеження.