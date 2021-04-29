Индия получит кислород для COVID-больных от 40 стран мира

Ряд стран мира решили помочь Индии в борьбе с серьезной вспышкой коронавируса. В Индии сейчас критическая недостаточность кислорода для пациентов с COVID-19.

Об этом заявил министр иностранных дел Индии Харш Вардхан Шрингла, передает агентство Reuters.

Как отметил министр, сегодня импорт кислорода для лечения больных COVID-19 стал приоритетом для Индии. По его словам, уже 40 стран мира вызвались поделиться с Индией своими кислородными запасами. "Мы говорим о 550 кислородных установках, которые начнут поступать из разных мест по всему миру", - рассказал он.