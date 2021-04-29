UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Travel
+
-

Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Личный опыт
Уикенд
Дети

Индия получит кислород для COVID-больных от 40 стран мира

Автор: Дмитрий Левицкий

Ряд стран мира решили помочь Индии в борьбе с серьезной вспышкой коронавируса. В Индии сейчас критическая недостаточность кислорода для пациентов с COVID-19.

Об этом заявил министр иностранных дел Индии Харш Вардхан Шрингла, передает агентство Reuters.

Как отметил министр, сегодня импорт кислорода для лечения больных COVID-19 стал приоритетом для Индии. По его словам, уже 40 стран мира вызвались поделиться с Индией своими кислородными запасами.

"Мы говорим о 550 кислородных установках, которые начнут поступать из разных мест по всему миру", - рассказал он.

Напомним, на днях в Индии зафиксировали новый антирекорд по количеству новых случаев коронавируса. За сутки в стране подтвердили почти 380 тысяч новых случаев инфицирования. Причиной такой масштабной вспышки является новый штамм коронавируса, который уже назвали "индийским". Этот штамм имеет сразу две мутации.

Новая вспышка COVID в Индии настолько серьезная, что в больницах почти не осталось свободных мест, а людям приходится покупать кислород и лекарства на "черном рынке".

Помочь Индии бороться со вспышкой COVID уже вызвались Канада, Франция, Британия, Евросоюз и Соединенные Штаты, которые оказали помощь на 100 млн долларов.

Читайте РБК-Украина в Google News
Новости Украины ИндияКоронавируспомощь