Індія отримає кисень для COVID-хворих від 40 країн світу

Низка країн світу вирішили допомогти Індії в боротьбі з серйозним спалахом коронавірусу. В Індії зараз критична недостатність кисню для пацієнтів з COVID-19.
Про це заявив міністр закордонних справ Індії Харш Вардхан Шрінгла, передає агентство Reuters.
Як наголосив міністр, сьогодні імпорт кисню для лікування хворих на COVID-19 став пріоритетом для Індії. За його словами, вже 40 країн світу зголосилися поділитися з Індією своїми кисневими запасами.
"Ми говоримо про 550 кисневих установок, які почнуть надходити з різних місць по всьому світу", - розповів він.
Нагадаємо, днями в Індії зафіксували новий антирекорд за кількістю нових випадків коронавірусу. За добу в країні підтвердили майже 380 тисяч нових випадків інфікування. Причиною такого масштабного спалаху є новий штам коронавірусу, який вже назвали "індійським". Цей штам має відразу дві мутації.
Новий спалах COVID в Індії настільки серйозний, що у лікарнях майже не залишилося вільних місць, а людям доводиться купувати кисень та ліки на "чорному ринку".
Допомогти Індії боротися зі спалахом COVID вже зголосилися Канада, Франція, Британія, Євросоюз та Сполучені Штати, які надали допомогу на 100 млн доларів.