Індія отримає кисень для COVID-хворих від 40 країн світу

Низка країн світу вирішили допомогти Індії в боротьбі з серйозним спалахом коронавірусу. В Індії зараз критична недостатність кисню для пацієнтів з COVID-19.

Про це заявив міністр закордонних справ Індії Харш Вардхан Шрінгла, передає агентство Reuters.

Як наголосив міністр, сьогодні імпорт кисню для лікування хворих на COVID-19 став пріоритетом для Індії. За його словами, вже 40 країн світу зголосилися поділитися з Індією своїми кисневими запасами. "Ми говоримо про 550 кисневих установок, які почнуть надходити з різних місць по всьому світу", - розповів він.