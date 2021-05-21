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Индия продлевает запрет на экспорт вакцин: эксперты рассказали о рисках по всему миру

Автор: Наталья Скороход

Эксперты в области здравоохранения предупреждают, что борьба с коронавирусом может затянуться по всему миру. Это произойдет из-за того, что Индия продлила запрет на экспорт вакцин.

Об этом сообщает Reuters.

Как сообщает издание, ссылаясь на правительство Индии, страна продлевает запрет на поставку вакцин от коронавируса в другие страны. Это произошло из-за тяжелой ситуации с коронавирусом в Индии, где фиксируют все больше случаев

Институтом сыворотки Индии - крупнейшим в мире производителем вакцин.

Это приводит к тому, что страны получат на 100 миллионов доз меньше, чем планировалось до запрета экспорта из Индии. Таким образом во многих странах может не просто сорваться вакцинация, но и сам вирус окрепнет и станет сильнее.

Как известно, запрет на экспорт вакцин Индия ввела еще в апреле. Это произошло из-за сильной вспышки коронавируса в стране.

Также сообщалось, что США обещали поделиться своими вакцинами с более бедными странами. Речь шла о вакцине АstraZeneca, произведенной в США, после ее одобрения.

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