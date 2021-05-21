Індія продовжує заборону на експорт вакцин: експерти розповіли про ризики по всьому світу

Експерти в галузі охорони здоров'я попереджають, що боротьба з коронавірусом може затягнутися по всьому світу. Це станеться через те, що Індія продовжила заборону на експорт вакцин.
Про це повідомляє Reuters.
Як повідомляє видання, посилаючись на уряд Індії, країна продовжує заборону на поставку вакцин від коронавірусу в інші країни. Це сталося через важку ситуацію з коронавірусом в Індії, де фіксують все більше випадків
Інститутом сироватки Індії - найбільшим у світі виробником вакцин.
Це призводить до того, що країни отримають на 100 мільйонів доз менше, ніж планувалося до заборони експорту з Індії. Таким чином у багатьох країнах може не просто зірватися вакцинація, а й сам вірус зміцніє і стане сильніше.
Як відомо, заборону на експорт вакцин Індія ввела ще в квітні. Це сталося через сильний спалах коронавірусу в країні.
Також повідомлялося, що США обіцяли поділитися своїми вакцинами з біднішими країнами. Мова йшла про вакцину АstraZeneca, вироблену в США, після її схвалення.