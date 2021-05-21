Індія продовжує заборону на експорт вакцин: експерти розповіли про ризики по всьому світу

Експерти в галузі охорони здоров'я попереджають, що боротьба з коронавірусом може затягнутися по всьому світу. Це станеться через те, що Індія продовжила заборону на експорт вакцин .

Це призводить до того, що країни отримають на 100 мільйонів доз менше, ніж планувалося до заборони експорту з Індії. Таким чином у багатьох країнах може не просто зірватися вакцинація, а й сам вірус зміцніє і стане сильніше.

Як повідомляє видання, посилаючись на уряд Індії, країна продовжує заборону на поставку вакцин від коронавірусу в інші країни. Це сталося через важку ситуацію з коронавірусом в Індії, де фіксують все більше випадків

Як відомо, заборону на експорт вакцин Індія ввела ще в квітні. Це сталося через сильний спалах коронавірусу в країні.

Також повідомлялося, що США обіцяли поділитися своїми вакцинами з біднішими країнами. Мова йшла про вакцину АstraZeneca, вироблену в США, після її схвалення.